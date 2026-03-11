Три футболісти Баварії травмувались у переможному матчі проти Аталанти у Лізі чемпіонів

Одразу декілька гравців Баварії травмувались у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26 проти Аталанти, у якому мюнхенці розгромили клуб із Бергамо 6:1.

Про це повідомляє сайт Бундесліги.

25-річний лівий захисник Альфонсо Девіс відіграв проти італійського клубу лише 26 хвилин. Австрійський оборонець на старті другого тайму замінив Конрада Лаймера, а вже на 71-й покинув поле через ушкодження. Замість нього у гру вступив Том Бішоф.

Також у складі німецького гранда травми отримали атакувальний півзахисник Джамал Мусіала, який відіграв один тайм, та голкіпер Йонас Урбіг.

Після матчу стало відомо, що у Девіса м'язова травма. Через неї він пропустить певний час. Натомість заміна Мусіали була запобіжним заходом. В Урбіха також нічого серйозного.

У поточному сезоні-2025/26 австрійський захисник взяв участь лише у 13 матчах Баварії, у яких відзначився двома асистами. Альфонсо пропустив частину ігор через реабілітацію після розриву хрестоподібних зв'язок.

Щодо Урбіха, то 22-річний німецький воротар замінює у володіння мюнхенців капітана команди Мануеля Ноєра.

Відзначимо, що матч-відповідь проти Аталанти у Лізі чемпіонів запланований на 18 березня (о 22:00 за Києвом). Ця зустріч буде формальністю, адже в італійського клубу майже нереальні шанси наколотити у ворота німецького опонента бодай 5 голів, а при цьому не пропустити жодного м'яча, аби зрівняти рахунок протистояння.