Дивлюся, як вони хейтять: Мудрик змінив профіль у соцмережах на тлі новин допінгового скандалу

Останнім часом ім’я Михайла Мудрика не сходить із заголовків новин, і футболіст, схоже, вирішив відповісти по-своєму – через соцмережі.

На тлі гучного допінг-скандалу, який може коштувати йому чотирьох років дискваліфікації, українець оновив свій Instagram-профіль доволі символічно.

У шапці акаунта з’явився короткий, але промовистий підпис: "watch how they hate" – що можна перекласти як "дивлюся, як вони хейтять". Таким чином Мудрик, очевидно, реагує на шквал критики, який обрушився на нього після позитивного тесту на мельдоній.

Ще більше запитань викликало нове фото профілю футболіста. Замість власного зображення Михайло обрав кадр із культового фільму "Американський психопат", а саме з Патріком Бейтманом у виконанні Крістіана Бейла. Герой відомий своїм подвійним життям: вдень – успішний бізнесмен, уночі – психопат.

Фанати та ЗМІ гадають, чи це просто іронія, чи спосіб захисту – або ж Мудрик натякає на свою боротьбу із зовнішнім тиском.

Нагадаємо, раніше Футбольна асоціація Англії офіційно висунула звинувачення українцю, а його проба "Б" також виявила заборонену речовину. Сам футболіст заперечує свідоме вживання заборонених засобів.

Напередодні також стало відомо, що Челсі може подати до суду на Мудрика, щоб компенсувати збитки за трансфер.