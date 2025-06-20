Челсі може подати до суду на Мудрика – юрист

Лондонський Челсі може подати до суду на українського вінгера Михайла Мудрика через його допінговий скандал.

Про це повідомив спортивний юрист Ден Чепмен.

За словами британця, це буде доволі рідкісний випадок в історії футболу, але таке право у клубу є.

"Вони купили футболіста за 80 мільйонів, а він порушив умови контракту і тепер нічого не коштує", – додав Чепмен.

Зазначимо, що у 2004 році тодішній гравець Челсі Адріан Муту отримав семимісячну дискваліфікацію за вживання кокаїну. Згодом "пенсіонери" відсудили у румуна 17 мільйонів євро компенсації.

Нагадаємо, після позитивної проби "А" Мудрика було протестовано його пробу "Б", яка підтвердила позитивний результат тесту на мельдоній, заборонену речовину.

Ані Мудрик, ані клуб публічно не коментували ситуацію після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно висунула проти гравця звинувачення в середу. Тепер українцю загрожує 4 роки дискваліфікації.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.