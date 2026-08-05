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Мудрик розпочинає матч на заміні: де та коли дивитись гру Челсі проти Ювентуса

Денис Іваненко — 5 серпня 2026, 13:57
Мудрик розпочинає матч на заміні: де та коли дивитись гру Челсі проти Ювентуса
Михайло Мудрик
Челсі

У середу, 5 серпня, лондонський Челсі проведе товариський матч проти Ювентуса, в якому вперше з осені 2024 року може взяти участь Михайло Мудрик.

Український вінгер потрапив до заявки на гру. Він опинився на лаві запасних.

Цей поєдинок будуть транслювати на Maincast Sport. Він розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Зазначимо, що напередодні Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Михайло забив гол.

Раніше Хабі Алонсо відреагував на новину про зняття дискваліфікації з Мудрика.

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