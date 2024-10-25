Мудрик відреагував на свій перформанс проти Панатінаїкоса в Лізі конференцій

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик задоволений своїм виступом у грі проти Панатінаїкоса у другому турі Ліги конференцій.

Його слова передає УЄФА.

"Я задоволений грою, рахунком і голом, який забив. Глибина складу Челсі дуже велика, і це плюс. Я не хочу робити прогнози, але Челсі завжди націлений на найкращі результати в турнірах, у яких бере участь", – сказав Мудрик.

Футболіст вдало провів матч проти Панатінаїкоса (4:1). На його рахунку гол та дві результативні передачі, що дозволило йому отримати оцінку 8,5 балів за гру.

Нагадаємо, українець є лідером турніру сезону-2024/25 за кількістю асистів. Також Мудрик потрапив до збірної тижня Ліги конференцій за версією аналітичного порталу Sofa Score.