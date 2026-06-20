Один з ключових захисників Інтера близький до переходу в Панатінаїкос

Захисник Інтера Стефан де Врей близький до переходу в Панатінаїкос.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його даними, 34-річний центрбек підпише з грецькис клубом контракт терміном на 2 роки, а його зарплата становитиме 3 млн євро на рік.

Чинна угода нідерландського гравця із Інтером спливає 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що захисник може продовжити кар'єру у лісабонській Бенфіці.

Нагадаємо, що нідерландець виступає за італійський гранд із літа 2018-го. Відтоді провів за "нерадзуррі" 296 матчів (13 голів та 8 асистів) та завоював із командою 9 титулів.

У сезоні-2025/26 Стефан де Врей взяв участь у 17 іграх. Результативними діями не відзначився.