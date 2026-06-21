Найтитулованіший тренер Євроліги вдруге очолив Панатінаїкос

Легендарний сербський тренер Желько Обрадович вдруге у своїй кар'єрі очолив грецький Панатінаїкос.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на 3 роки співпраці. У пресрелізі нового наставника представляють зі словами: "Ніби й дня не минуло".

Нагадаємо, що 63-річний фахівець очолював "афінян" 13 років, у період з 1999-го по 2012-й. За цей час команда 5 разів виграла Євролігу, 11 разів ставала чемпіоном Греції та 7 разів піднімала Кубок Греції над головою. Після завершення свого перебування у Панатінаїкосі Обрадович очолив турецький Фенербахче.

Зауважимо, що Желько Обрадович – тренер з найбільшою кількістю перемог в історії Євроліги, в його активі дев'ять титулів Євроліги.

Додамо, що у листопаді 2025-го року найтитулованіший тренер Євроліги покинув сербський Партизан.