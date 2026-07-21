Грецький топклуб хоче підписати легіонера з Шахтаря – інсайдер

Грузинський захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі може продовжити кар'єру в грецькому Панатінаїкосі.

Про це повідомляє Руді Галетті.

За його інформацією, Панатінаїкос уже розпочав переговори щодо можливого трансферу. Окрім греків, ще кілька клубів запросили інформацію щодо Гочолейшвілі та залишаються у боротьбі за гравця.

Сезон-2025/26 Гочолейшвілі провів у оренді в Гамбургу, проте німецький клуб вирішив не активізовувати опцію викупу.

Гочолейшвілі став гравцем Шахтаря в січні 2023 року. Гамбург орендував грузинського оборонця у серпні минулого року. У минулому сезоні він зіграв 27 матчів, записавши до свого активу 1 асист.

Контракт Гочолейшвілі з Шахтарем розрахований до кінця грудня 2029 року, трансферна вартість 25-річного гравця оцінюється в 2 мільйони євро.