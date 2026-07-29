Зірковий одноклубник Ярмолюка розірвав контракт із Брентфордом

Опорний півзахисник збірної Англії Джордан Гендерсон покинув Брентфорд.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт, який був розрахований до літа 2027 року, розірваний за обопільною згодою сторін. Очікується, що найближчим часом Гендерсон на правах вільного агента перейде у Челсі, підписавши контракт на два роки – до кінця червня 2028 року. Цей перехід буде оформлений до кінця поточного тижня.

За свою футбольну кар'єру 36-річний англієць пограв за Ковентрі, Аль-Іттіфак, Аякс, Сандерленд, Ліверпуль та Брентфорд. Найбільше поєдинків за один клуб провів у футболці "мерсисайдців" (492 гри), де був капітаном команди.

За клуб Єгора Ярмолюка виступав з липня 2025-го. За цей час відіграв 34 матчі, у яких відзначився голом і 3 асистами.