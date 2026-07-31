Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Захисник Челсі дав згоду на перехід в Наполі

Олександр Булава — 31 липня 2026, 14:21
Захисник Челсі дав згоду на перехід в Наполі
Бенуа Бадіашіле
instagram.com/benoit.badiashile

Наполі працює над трансфером центрального захисника Челсі Бенуа Бадіашіле.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Неаполітанці прагнуть домовитися із "аристократами" про перехід на правах оренди з опцією викупу. Вартість угоди щодо трансферу 25-річного француза може скласти 20–23 млн євро.

За інформацією джерела, оборонець дав згоду на перехід.

Напередодні була інформація, що "сині" хотіли б продати гравця на постійній основі або віддати в оренду з обов'язковим викупом. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 15 млн євро.

Бадіашіле виступає за англійську команду з січня 2023 року, коли перебрався із французького Монако. Від моменту трансферу взяв участь у 71 поєдинку за Челсі, у яких відзначився 2 голами та одним асистом.

Його чинний контракт із лондонцями розрахований до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість французького оборонця у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що у Наполі можуть "вказати на двері" форварду збірної Бельгії Ромелу Лукаку.

Наполі Футбольні трансфери Челсі

Челсі

Челсі підписав захисника збірної Франції
Зірковий одноклубник Ярмолюка розірвав контракт із Брентфордом
Челсі завершує трансфер колишньої зірки Манчестер Юнайтед – інсайдер
Наполі розпочав перемовини щодо трансферу захисника Челсі – інсайдер
Півзахисник збірної Англії, яку сконфузився на ЧС-2026, став ціллю Челсі

Останні новини