Захисник Челсі дав згоду на перехід в Наполі

Наполі працює над трансфером центрального захисника Челсі Бенуа Бадіашіле.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Неаполітанці прагнуть домовитися із "аристократами" про перехід на правах оренди з опцією викупу. Вартість угоди щодо трансферу 25-річного француза може скласти 20–23 млн євро.

За інформацією джерела, оборонець дав згоду на перехід.

Напередодні була інформація, що "сині" хотіли б продати гравця на постійній основі або віддати в оренду з обов'язковим викупом. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 15 млн євро.

Бадіашіле виступає за англійську команду з січня 2023 року, коли перебрався із французького Монако. Від моменту трансферу взяв участь у 71 поєдинку за Челсі, у яких відзначився 2 голами та одним асистом.

Його чинний контракт із лондонцями розрахований до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість французького оборонця у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що у Наполі можуть "вказати на двері" форварду збірної Бельгії Ромелу Лукаку.