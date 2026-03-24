У Челсі визначились з майбутнім Росеньйора

Ліам Росеньйор не буде звільнений з посади головного тренера лондонського Челсі по закінченні поточного сезону-2025/26.

Про це повідомляє The Telegraph.

Майбутнє 41-річного фахівця не залежить від того, чи зуміє команда здобути путівку до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. У клубі не планують давати оцінку його роботі раніше 2027 року й не розглядають варіант зміни тренера в короткостроковій перспективі.

Такий розвиток подій можливий лише у разі провалу в заключних матчах сезону, однак у Челсі не очікують подібного сценарію. Нестабільні результати клубу пояснюють зміною тренера в січні.

Контракт Росеньйора з англійським грандом розрахований до 30 червня 2032 року.

Нагадаємо, що коуч очолює Челсі з січня 2026-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 19 матчів, у яких здобула 10 перемог, розписала 2 мирові та зазнала 7 поразок.

Підопічні Росеньйора після 31-го зіграного туру посідає 6-те місце у турнірній таблиці АПЛ-2025/26, маючи у своєму активі 48 балів. Лише на один пункт більше у п'ятого Ліверпуля.

Відзначимо, що Челсі провалився у 31 турі англійської першості, коли програв розгромно Евертону 0:3.