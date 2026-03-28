Челсі влітку спробує придбати центрбека Мілана

Захисник Мілана Страхіня Павлович потрапив до сфери інтересів Челсі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією видання, влітку "сині" спробують домовитися з "россонері" про перехід 24-річного центрбека, який останнім часом став системотворчим гравцем в обороні італійського клубу.

Павлович став гравцем Мілана влітку 2024 року, перейшовши із Зальцбурга. Цього сезону серб зіграв 30 матчів у всіх турнірах, записавши у свій актив 3 голи та 1 асист.

