Челсі влітку спробує придбати центрбека Мілана
Страхіня Павлович
Захисник Мілана Страхіня Павлович потрапив до сфери інтересів Челсі.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією видання, влітку "сині" спробують домовитися з "россонері" про перехід 24-річного центрбека, який останнім часом став системотворчим гравцем в обороні італійського клубу.
Павлович став гравцем Мілана влітку 2024 року, перейшовши із Зальцбурга. Цього сезону серб зіграв 30 матчів у всіх турнірах, записавши у свій актив 3 голи та 1 асист.
Раніше повідомлялося, що Ліам Росеньйор не буде звільнений з посади головного тренера лондонського Челсі по закінченні поточного сезону-2025/26.