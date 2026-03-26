Повторив перформанс Мудрика: гравця Челсі покарали за перевищення швидкості

Аргентинський вінгер Челсі Алехандро Гарначо через своїх юристів визнав провину та перепросив за перевищення швидкості поблизу тренувальної бази свого колишнього клубу Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє ESPN.

"Містер Гарначо визнає, що скоїв правопорушення у вигляді перевищення швидкості, і визнав свою провину в цьому. Містер Гарначо пояснює, що це було його недоглядом, і перепрошує за правопорушення. Наш клієнт збентежений тим, що зараз перебуває в такому становищі, і просить вибачення у суду за перевищення швидкості", – заявили адвокати футболіста.

21-річний гравець рухався зі швидкістю 50 миль на годину в зоні обмеження 40 миль на годину на своєму автомобілі Audi RS 3. Інцидент стався 26 серпня минулого року, за кілька днів до його трансферу в Челсі.

Магістратський суд Ліверпуля призначив футболісту штраф у розмірі 660 фунтів стерлінгів (763 євро), а також зобов'язав сплатити 120 фунтів (130 євро) судових витрат і 264 фунти (305 євро) спеціального збору. Крім того, Гарначо отримав три штрафні бали у своє посвідчення.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року українського вінгера "синіх" Михайла Мудрика позбавили права керування автомобілем на шість місяців через неодноразові порушення правил дорожнього руху у Великій Британії.

Тоді суд оштрафував українця, так же як і його аргентинського одноклубника, на 660 фунтів та додав п'ять штрафних балів, що автоматично спричинило заборону на водіння.