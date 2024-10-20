Мудрик не потрапив до заявки Челсі на матч із Ліверпулем
Михайло Мудрик
Getty Images
Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик не увійшов до заявки своєї команди на матч 8 туру АПЛ проти Ліверпуля.
Про це повідомляє пресслужба "Пенсіонерів".
Причини відсутності Мудрика у заявці не називаються. У списку травмованих 23-річного вінгера збірної України немає.
Нагадаємо, матч 8 туру АПЛ між Ліверпулем та Челсі відбудеться сьогодні, 20 жовтня, початок – о 18:30 за Києвом. Ліверпуль лідирує в турнірній таблиці, Челсі йде шостим.
У поточному сезоні Мудрик встиг взяти участь у 8 матчах за Челсі в усіх турнірах і відзначитися 3 асистами. Сумарно українець провів на полі 425 хвилин.
Раніше повідомлялося про те, що Мудрик може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.