Ліверпуль прийме Челсі Мудрика, Манчестер Сіті відправиться в гості до Вулвергемптона у 8 турі АПЛ
АПЛ
Сьогодні, 20 жовтня, відбудеться два матчі в межах Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Челсі Михайла Мудрика відправиться до Ліверпуля, щоб на легендарному Енфілд Роуд зіграти проти однойменного клубу, який зараз очолює турнірну таблицю.
В іншому матчі дня чинний чемпіон АПЛ Манчестер Сіті в гостях зіграє проти аутсайдера сезону Вулвергемптона.
Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
8 тур, 20 жовтня
16:00 Вулвергемптон – Манчестер Сіті
18:30 Ліверпуль – Челсі
Нагадаємо, 19 жовтня відбулося 7 матчів. Головною сенсацією стала поразка Арсенала Зінченка від Борнмута Забарного.