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Ліверпуль прийме Челсі Мудрика, Манчестер Сіті відправиться в гості до Вулвергемптона у 8 турі АПЛ

Руслан Травкін — 20 жовтня, 08:14
Ліверпуль прийме Челсі Мудрика, Манчестер Сіті відправиться в гості до Вулвергемптона у 8 турі АПЛ
АПЛ

Сьогодні, 20 жовтня, відбудеться два матчі в межах Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Челсі Михайла Мудрика відправиться до Ліверпуля, щоб на легендарному Енфілд Роуд зіграти проти однойменного клубу, який зараз очолює турнірну таблицю.

В іншому матчі дня чинний чемпіон АПЛ Манчестер Сіті в гостях зіграє проти аутсайдера сезону Вулвергемптона.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
8 тур, 20 жовтня

16:00 Вулвергемптон – Манчестер Сіті

18:30 Ліверпуль – Челсі

Нагадаємо, 19 жовтня відбулося 7 матчів. Головною сенсацією стала поразка Арсенала Зінченка від Борнмута Забарного.

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