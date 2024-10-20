Ліверпуль прийме Челсі Мудрика, Манчестер Сіті відправиться в гості до Вулвергемптона у 8 турі АПЛ

Сьогодні, 20 жовтня, відбудеться два матчі в межах Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Челсі Михайла Мудрика відправиться до Ліверпуля, щоб на легендарному Енфілд Роуд зіграти проти однойменного клубу, який зараз очолює турнірну таблицю.

В іншому матчі дня чинний чемпіон АПЛ Манчестер Сіті в гостях зіграє проти аутсайдера сезону Вулвергемптона.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

8 тур, 20 жовтня

16:00 Вулвергемптон – Манчестер Сіті

18:30 Ліверпуль – Челсі

Нагадаємо, 19 жовтня відбулося 7 матчів. Головною сенсацією стала поразка Арсенала Зінченка від Борнмута Забарного.