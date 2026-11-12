Крістал Пелес звільнив головного тренера
П'єр Саж
Крістал Пелес
Один з аутсайдерів чемпіонату Англії Крістал Пелес оголосив про звільнення П'єра Сажа з посади головного тренера.
Про це повідомила пресслужба лондонців.
"Склярі" подякували французу та його тренерському штабу за роботу та побажали успіхів у майбутньому.
Саж очолив Крістал Пелес влітку 2026 року, замінивши Олівера Гласнера. Після десяти турів в АПЛ команда посідає останнє, 20 місце в турнірній таблиці, набравши сім очок.
У Лізі Європи англійський клуб розмістився на 21 позиції, маючи у своєму активі п'ять залікових балів після чотирьох зіграних матчів.
Нагадаємо, раніше Манчестер Юнайтед оголосив про відставку Майкла Карріка.