Крістал Пелес звільнив головного тренера

Один з аутсайдерів чемпіонату Англії Крістал Пелес оголосив про звільнення П'єра Сажа з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба лондонців.

"Склярі" подякували французу та його тренерському штабу за роботу та побажали успіхів у майбутньому.

Crystal Palace Football Club can confirm that Pierre Sage has left his role as Manager. The club would like to place on record its thanks to Pierre and his staff for their efforts during their time in South London, and wish them well for the future. https://t.co/JcVHA6FIhe https://t.co/VAM8XnpHlq — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 12, 2026

Саж очолив Крістал Пелес влітку 2026 року, замінивши Олівера Гласнера. Після десяти турів в АПЛ команда посідає останнє, 20 місце в турнірній таблиці, набравши сім очок.

У Лізі Європи англійський клуб розмістився на 21 позиції, маючи у своєму активі п'ять залікових балів після чотирьох зіграних матчів.

Нагадаємо, раніше Манчестер Юнайтед оголосив про відставку Майкла Карріка.