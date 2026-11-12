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Крістал Пелес звільнив головного тренера

Володимир Максименко — 12 листопада 2026, 15:49
Крістал Пелес звільнив П'єра Сажа
П'єр Саж
Крістал Пелес

Один з аутсайдерів чемпіонату Англії Крістал Пелес оголосив про звільнення П'єра Сажа з посади головного тренера. 

Про це повідомила пресслужба лондонців.

"Склярі" подякували французу та його тренерському штабу за роботу та побажали успіхів у майбутньому.

Саж очолив Крістал Пелес влітку 2026 року, замінивши Олівера Гласнера. Після десяти турів в АПЛ команда посідає останнє, 20 місце в турнірній таблиці, набравши сім очок. 

У Лізі Європи англійський клуб розмістився на 21 позиції, маючи у своєму активі п'ять залікових балів після чотирьох зіграних матчів.

Нагадаємо, раніше Манчестер Юнайтед оголосив про відставку Майкла Карріка.

Чемпіонат Англії, АПЛ Крістал Пелес П'єр Саж

Крістал Пелес

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