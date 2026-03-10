Власник клубу АПЛ зізнався, що був близький до підписання Мудрика

Меттью Бенем, який є власником Брентфорда, розповів, що клуб міг підписати українського вінгера Михайла Мудрика.

Його слова передає Sky Sports.

На конференції MIT Sloan Sports Analytics Conference у Бостоні британець назвав зіркових гравців, які були близькими до трансферу в його команду. Серед них опинився й колишній футболіст Шахтаря, який врешті-решт перейшов у Челсі.

"Завжди будуть ті, про кого шкодуєш. Ми могли підписати Еберечі Езе за 4 млн фунтів, здається, у 2019 році. Також могли підписати Омара Мармуша як вільного агента приблизно три роки тому. Улітку, коли ми вийшли до Прем'єр-ліги, було насправді два гравці, яких скаути оцінили неймовірно, просто неймовірно високо. Одним був Михайло Мудрик, але з ним усе було трохи складніше. Втім, ми були досить близькі до його підписання за невелику суму – приблизно за 20 млн євро. І ще Майкл Олісе. Його скаутинг був неймовірний, просто позамежний. Але ми щойно підвищилися до АПЛ і тоді ще не були звикли до божевільних агентських комісій у лізі", – сказав Бенем.

Нагадаємо, що Брентфорд вперше в історії вийшов в АПЛ у 2021 році. Наразі за "бджіл" виступає інший футболіст збірної України – Єгор Ярмолюк.

Мудрик виступає в Англії з сезону-2022/2023. Він тимчасово відсторонений від футболу через позитивний результат тесту на допінг.

Востаннє Михайло грав за Челсі наприкінці листопада 2024 року. Тоді він відзначився голом у ворота Гайденгайма в матчі Ліги конференцій.