Буяльський – про невдалу серію Динамо: Можна і на шашлики, і в церкву сходити

Капітан Динамо Віталій Буяльський висловився про нічию із Зорею, яка стала для його команди п'ятою поспіль в УПЛ.

Слова футболіста наводить пресслужба киян.

"Звісно, це болюча ситуація. Треба розібратися, чому ми пропускаємо на останніх хвилинах, адже це трапляється вже не вперше. Десь не вистачає концентрації, десь з’являється розслабленість. Тому, повторюся, потрібно зрозуміти, чому ми пропускаємо саме на останніх хвилинах", – розповів Буяльський.

Також хавбек відповів на запитання журналіста, яким він бачить вихід із ситуації.

" Це не проблема – і до церкви сходити, і шашлик посмажити. Але це має йти від кожного особисто, бо піти до церкви нікого не змусиш насильно. Насправді справа не у шашликах, ми ж пропускаємо під час гри. Потрібно розібратися, у яких саме моментах, й бути більш зібраними на останніх хвилинах. Якщо ми пропускаємо наприкінці, то це або через втому, або через нестачу концентрації. Іншої причини не бачу", – додав Буяльський.

Нагадаємо, у матчі дев'ятого туру УПЛ Динамо втратили перемогу над Зорею – 1:1. Перед цим "біло-сині" не змогли переграти Металіст 1925, Карпати, Олександрію та Оболонь.

Через цю нічию наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський повторив сумнівне досягнення Олександра Хацкевича, яке білорус встановив у 2017 році.