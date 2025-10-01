До сліз: Моурінью зустрівся з прессекретаркою Челсі, яка працює в клубі майже 50 років

На Стемфорд Брідж відбувся матч Ліги чемпіонів, у якому Челсі приймав Бенфіку. Для Жозе Моурінью ця гра мала особливе значення – португалець повернувся на стадіон, де свого часу створив історію з лондонським клубом і здобув численні перемоги.

Напередодні поєдинку Моурінью дав пресконференцію у знайомій для себе залі і мав можливість зустріти старих знайомих.

Особливо зворушливим став момент його зустрічі з прессекретаркою Челсі Терезою Коннілі, яка працює у клубі вже 48 років. Вони обійнялися та обмінялися теплими словами, що стало справжньою символічною сценкою повернення легенди на Стемфорд Брідж.

Нагадаємо, сам матч завершився мінімальною перемогою "синіх" (1:0), а після матчу трибуни оваціями провели "Особливого" у роздягальню.

Натомість український воротар Бенфіки Анатолій Трубін став одним із найкращих гравців своєї команди в матчі.