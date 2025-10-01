Українська правда
Трубін – серед найкращих, Судаков отримав посередню оцінку за матч Челсі – Бенфіка

Станіслав Лисак — 1 жовтня 2025, 00:24
Трубін – серед найкращих, Судаков отримав посередню оцінку за матч Челсі – Бенфіка
Воротар Бенфіки Анатолій Трубін став другим найкращим гравцем своєї команди в матчі 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Челсі (1:0) за версією аналітичного порталу SofaScore.

Голкіпер "орлів" заробив оцінку 7,0, здійснивши 3 сейви. Інший українець Георгій Судаков отримав посередній бал 6,5. Хавбек провів на полі 77 хвилин, виконав 1 успішний простріл з 3, заробив на собі 3 фоли та віддав 1 ключовий пас.

Найкращим футболістом серед обох колективів став центрбек "синіх" Трево Чалоба, гру якого оцінили в 7,7.

Після двох зіграних матчів Бенфіка має в активі 0 очок через поразку від Карабаха в 1 турі змагань. Челсі водночас заробили свої перші 3 бали в ЛЧ після невдалої гри з Баварією, де англійці поступилися з рахунком 3:1.

