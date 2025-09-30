"Гравці мене зрадили": як Челсі та Моурінью видали найгірший захист титулу в історії Прем’єр-ліги

Влітку 2015 року Жозе Моурінью був на вершині.

Невдалий останній сезон з Реалом вже забули, а в Челсі він за два роки збудував нову чемпіонську команду, що грала звично швидко, енергійно, жорстко.

Матич відбирав, Сеск віддавав, Коста забивав, а Еден Азар творив магію – і як було їх зупиняти?

Жоден менеджер в Англії не мав відповіді.

А тоді...

В день повернення Моурінью на "Стемфорд Брідж" Чемпіон розповідає про найнесподіванішу катастрофу, яку бачила англійська Прем’єр-ліга.

***

Було 7 серпня 2015-го, коли Челсі оголосив про новий 4-річний контракт із Жозе Моурінью.

Всі красиві, усміхнені, при параді.

"Коли я повернувся сюди 2 роки тому, то сказав, що маю особливі почуття до цього клубу, і відтоді нічого не змінилося. Це клуб, що найближчий моєму серцю, і я радий, що лишуся тут надовго", – сипав пафосом The Special One .

На ділі то була його єдина гарна новина за літо.

Моурінью знав ціну, яку команда заплатила за чемпіонство – усі страшенно, нелюдськи втомилися.

Аби хлопці якось оклигали, він дав їм аж місяць відпочинку.

Місяць!

Поки всі в АПЛ гарували на зборах, лідери Челсі ще відлежувались на курортах, намагаючись прийти до тями. Три передсезонні спаринги – це все, що встигли і перемогами там не пахло. Нью-Йорк Ред Буллз – і то програли 2:4.

Суперкубок? Який Суперкубок? Його принесли в жертву, а Моурінью навіть не привітався з Венгером.

Тим часом клуб зі свого боку теж завалював літо. Поль Погба, Рафа Варан і Джон Стоунз так не доїхали. Натомість прибули Абдул Баба Рахман, Асмір Бегович, Папі Джилободжи, Майкл Ектор.

Хто-хто?!

Єдиний топ, який тоді підписався – Педро, що став жертвою Неймара в Барселоні.

Ну, і ще Фалькао в оренду приїхав, чия кар’єра вже летіла шкереберть слідом за хрестоподібними зв’язками.

Ось як воно почалося.

***

А далі 8 серпня, перший тур, Свонсі.

Важкий матч. Челсі явно не в своїй тарілці, і лише на 81-й хвилині відігрався завдяки Дієго Кості.

"Лебеді" відбивалися завзято, жорстко, і коли пора було починати фінальний штурм, хтось вгатив по нозі Едена Азара. На крик бельгійця суддя запросив на поле медиків, і Джон Ферн з Євою Карнейро побігли.

🚨 Eva Carneiro sex discrimination law suit against Jose Mourinho.



In August 2015, during a Premier League match against Swansea City, Chelsea winger Eden Hazard went down injured in the closing stages of the game. pic.twitter.com/GFfFvdDTu7 — CFC Rider (@Riider_Spinky) February 4, 2025

Цю найбанальнішу сцену Жозе після гри роздмухав до масштабів драми:

"Я незадоволений своїми медиками. Ти можеш бути секретаркою чи лікаркою, але якщо ти на лаві запасних, ти маєш розуміти гру".

Ну, а поза камерами Карнейро почула і про "доньку повії", і "іди з жінками працюй", що негайно опублікувала в Facebook, де яскраву брюнетку підтримали усі поціновувачі рівноправ’я і просто яскравих брюнеток.

От він, перший скандал сезону.

Карнейро відстороняють від роботи; вона натомість подає в суд на клуб і тренера.

І на цьому тлі Челсі 16 серпня їде на "Етіхад", де "Містяни" його просто знищують 3:0, а розлючений Жозе змінює в перерві капітана Джона Террі, над яким познущався Кун Агуеро.

Як там він раніше говорив про Мануеля Пеллегріні? Що не рівень Реала? Ну-ну.

Лише 23 серпня Челсі таки здобув першу перемогу, та й то 3:2 над Вест Бромом видалися по-справжньому вимученими; Террі ще й червону заробив. Пощастило, що Педро вчасно включився.

А тим часом шум навколо Карнейро не стихав. В неї беруть інтерв’ю, і лікарка розповідає, як народилася в Гібралтарі, і що от-от вийде заміж за полярного дослідника. Та вона суперзірка!

***

А от Жозе вже не дуже.

29 серпня його Челсі програв вдома 1:2 дуже скромному Крістал Пелас, де хіба Вільфрід Заха виділявся із сірої маси.

Фани синіх в шоці – досі Особливий за дві каденції в Челсі поступався на "Стемфорд Брідж" в АПЛ лише раз.

Добре, що настає пауза на збірні – є час прийти до тями.

Але де там!

Вже наступна гра – і Челсі програє Евертону 1:3, дозволяючи Стівену Нейсміту оформити хет-трик. Для синіх це означає найгірший старт сезону із 1986 року.

"Дивно, бо гра була повністю під нашим контролем", – ляпнув Моурінью, шокувавши пресу.

Він завжди любив епатаж, був гострим на язик, проте ніколи раніше Жозе не був посміховиськом. А тут...

"Результати найгірші в моїй кар’єрі, але я правильна людина для цієї роботи. Я впораюся".

На щастя для Моурінью, далі почалася Ліга чемпіонів, де в суперниках Маккабі Тель-Авів, якому накидали 4 голи навіть попри нереалізований Азаром пенальті.

Ще далі – домашня гра з Арсеналом на "Стемфорді", де Дієго Коста провокує Габріела Паулісту, того вилучають, а ВАР ще нема. У більшості сині забивають двічі і перемагають 2:0.

Венгер, звісно, руку Моурінью не тисне.

А ще за день Карнейро електронкою подає заяву на звільнення – мовляв, працювати з цим тренером більше не можу.

Ну, і хоча ВАР ще не вигадали, але ж телебачення все знімало, тому АПЛ переглянула епізод, відмінила червону Паулісті і впаяла Кості три матчі дискваліфікації.

5. Gabriel Paulista somehow manages to get a red card after Diego Costa slaps and chest bumps Koscielny to the groundpic.twitter.com/LzoU25BE3K — AFC_Adi (@AFC_Adi06) March 23, 2024

Все, що могло піти не так, пішло не так.

Авжеж, це не могли виправити 4:1 над Волсоллом на стадіоні "Бескот" в Кубку ліги.

***

Вже наступна гра АПЛ проти Ньюкасла – нове розчарування.

Після тих 2:2 відставання Челсі від лідерів зросло до 8 очок, а Моурінью вперше звинуватив в проблемах гравців:

"Я не чарівник. Я замінив у перерві трьох, але хотів замінити шістьох. Я так їм і сказав".

А кого ж саме бажав прибрати Жозе?

Азара, що не виконав з літа жодної гольової дії? Фабрегаса, який віддав 24 асисти у чемпіонському сезоні, а тут і 5 не спромігся? Деградуючого Террі? Може, Бранислава Івановича, що теж почав здавати? Індивідуальний спад лідерів Челсі кидався в очі; місяць відпочинку не спрацював.

Вже у наступному матчі ЛЧ з Порту Жозе таки посадив Азара в запас, але не допомогло – фіаско 1:2.

Надворі було лише 29 вересня, а Челсі вже програв більше, ніж за весь сезон-2014/15.

Коли на вихідних катастрофа повторилася із Саутгемптоном (1:3), Моурінью остаточно знесло дах. Він видав монолог на 7 хвилин перед журналістами, які реально поглядали на годинники, бо такого ще не чули. Венгер любив поговорити, Аллардайс, Клаф, але тут інше – Особливий топив усіх і вигороджував себе.

Судді виявились винними ("пенальті очевидний"), гравці ("йдеться про індивідуальні помилки й страх грати"), тільки не Жозе:

"Якщо клуб звільнить мене, то він звільнить найкращого тренера, якого Челсі коли-небудь мав".

Що це таке? Несмішний стендап?

Mourinho, on his relationship with Roman Abramovich…



"If Roman Abramovich helped me out in training we would be bottom of the league and if I had to work in his world of big business, we would be bankrupt." pic.twitter.com/rhYOvRHKA4 — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) January 26, 2025

Ще в Мадриді у 2011-му Хорхе Вальдано перед відходом з Реала розповідав, як Моурінью змінювався на його очах:

"Думаю, це сталося саме там і тоді. Він вирішив, що він непогрішний. Ідеальна постать для пихатих, поверхневих часів".

Між тим у Челсі вибору не було. Ніхто не звільняє легенд і чинних чемпіонів на початку жовтня, тож клуб опублікував заяву із 57 слів, якими підтвердив, що довіряє Моурінью.

Шантаж спрацював. Усі знову поїхали в збірні.

***

Ну, і ще до того, як гравці повернулись, ФА присудила Жозе 50,000 фунтів штрафу за наїзди на суддів.

Челсі, здається, це тільки на користь; він спокійно переміг вдома Астон Віллу 2:0.

Ще далі – виїзд до Києва, де Динамо дає бій і втримує 0:0.

Ну, але 24 жовтня короткий ренесанс Челсі тут же хоронить Вест Гем перемогою 2:1 на "Аптон Парк". Моурінью не з’явився біля поля на другий тайм – виявляється, у перерві він напав на арбітра Джонатана Мосса. Так само не дограв матч і Неманья Матич.

Вже наступного дня суддівський комітет звинуватив Жозе в неправомірних діях; той все заперечив.

Ситуація розпалюється дедалі дужче.

27 жовтня Челсі провалив "холодний дощовий вечір у Стоку", вилетівши з Кубку ліги.

Ну, а 31 жовтня Жозе ще й у підручник потрапив – 3:1 Ліверпуля над його Челсі стали дебютним тріумфом Юргена Клоппа в Англії. Під кінець безнадійної гри португалець лише саркастично посміхався і бубнів під ніс:

"Ми продовжимо боротися, обов’язково, але є бійки, які виграти неможливо".

А далі знов суди. Карнейро вимагає компенсацію за "повію", а судді – за "бісового слабака" на адресу Мосса. Усе це тягне на сотні тисяч фунтів.

Добре, хоч Вілліан за звичкою забив Динамо і вирвав перемогу в ЛЧ – єдина приємна новина.

***

Так-то листопад у Челсі задався таким же сірим, як і жовтень, і вересень.

Все ще чемпіон Англії здолав Норвіч та Маккабі, проте ще раз поступився Стоку, а завершилося все нудними нулями з Тоттенгемом. Того вечора Моурінью спробував Азара як фальшиву дев’ятку, а Дієго Косту лишив в запасі, і в гніві бразилець при всіх жбурнув манішку в тренера:

"Якби він хотів мене вдарити, то кинув би чимось важчим".

Гарна міна при поганій грі.

Команда тікає з-під контролю. В ЗМІ з’являються чутки, що якийсь гравець Челсі сказав, мовляв, я краще програю за Моурінью, ніж виграю.

"Так це ж був Фабрегас, хіба ні?" – розкрив секрет полішинеля ексвінгер синіх Пет Невін на Radio BBC .

У відповідь і коментарі Моурінью щодо гравців стають дедалі агресивнішими. Від єдності, якою славилася команда часів Лемпарда й Дрогба, не лишилося й сліду:

"Минулого сезону я виконав феноменальну роботу. Іноді я ловлю себе на думці, що я виконав таку феноменальну роботу, що вивів гравців на рівень, який не відповідає їхньому справжньому рівню".

Гм, і чому це команда не хоче вмирати за тренера?

В грудні Челсі бездарно програє Борнмуту, перемагає в ЛЧ Порту, і підходить до матчу із сенсаційним Лестером на 16-му місці.

Було 14 грудня 2015-го, коли вони вийшли на поле – чинний і, як виявиться, майбутній чемпіони Англії.

In 2015, Jose Mourinho wins the league with Chelsea. In December 2015, Jose Mourinho is sacked. Sacked after a 2-1 loss to Ranieri. Football heh? pic.twitter.com/GWp7f3OOOh — hadouken (@LFCHadouken) April 28, 2023

"Я не думаю, що зараз мої гравці можуть відчувати себе суперзірками. Вони мають подивитися на хлопців з Лестера і відчути, що оце справжні зірки, це найкращі гравці. Вони мають сказати: "Ми на одному рівні. Я не чемпіон світу, не найкращий у АПЛ. На даний момент, я на вашому рівні", – колов Жозе перед грою Азара й Фабрегаса, які, за версією The Independent , очолювали кампанію зі "зливу" тренера.

Ну, а на полі – ви, мабуть, не забули ще той Лестер? Нголо Канте, Ріяд Марез та Джеймі Варді зробили все, як слід.

***

"Гравці мене зрадили. Вони не виконали те, що я від них просив", – заявив Жозе.

Він добре знав, що вибрав погане слово.

Джон Террі не встиг за Джеймі Варді – це не "зрада", а ігрова ситуація. Моурінью міг сказати "погано захищалися" – і це було б виправдано. Але "зрадили" стало знаком для світу, що контакту між ним і гравцями більше нема.

Роману Абрамовичу цим просто не залишили вибору.

Вже 17 грудня Моурінью мав 10-хвилинну зустріч із босом, після чого Челсі оголосив про його звільнення.

Техдир Майкл Еменало, вийшовши до преси, за весь спіч так і не назвав прізвище тренера:

"У нас величезні почуття до людини, що зробила стільки для клубу, але в Челсі проблеми, результати не надто хороші. Останнім часом відчувався розбрат між тренером та гравцями, і ми вирішили діяти.

Новий тренер? Ви не великий клуб, якщо не маєте планів на такі випадки. До суботи все буде добре".

***

Життя показало, що й сам Еменало не був "великим директором", Монако збрехати не дасть.

Та й Гус Хіддінк, який тоді очолив Челсі після Моурінью, не був "великою заміною", а лише заспокійливим для гравців, яких Жозе так дістав, що вони не сприймали жодне його слово.

Ніякого плану – один суцільний форсмажор.

Guus Hiddink's first 15 Premier League games when he returned to Chelsea. 0 Losses.



The longest unbeaten streak in the 2015/16 Premier League season 🤯 pic.twitter.com/kYfK5nQPFR — Archives (@CFCRetro) January 10, 2024

Той чемпіонат сині у підсумку завершили 10-ми, що мало хто помітив за святкуваннями казки Лестера – вочевидь, найнесподіванішого титулу в топлігах у ХХІ столітті.

Ну, а Моурінью...

Одне точно – чемпіонства йому більше не далися ніколи. Ман Юнайтед, Тоттенгем, Рома, Фенербахче, тепер Бенфіка, але й вона відстає в таблиці від Порту.

Ніщо не було колишнім після тих 123 днів на "Стемфорді", де Особливий перетворився спочатку на Сварливого, а тоді й на Переможеного.

Jose Mourinho’s payouts after being sacked: 💰



2007 Chelsea: €21M⁰2013 Real Madrid: €20M⁰2015 Chelsea: €14.5M⁰2018 Man United: €20M⁰2021 Tottenham: €21M⁰2024 Roma: €3.5M⁰2025 Fenerbahçe: €15M



Total: €115M+ 😳 pic.twitter.com/9n90NWrNis — 30bet (@30betglobal) August 29, 2025

"Я не образилася, що він назвав мене повією. Мене більше дратувала необхідність дивитися на футбол його команди", – Єва Карнейро програла бій, але виграла ту війну.

Ну, а вже у 2019-му після рішення Моурінью очолити Тоттенгем сині по-тихому прибрали його пальто Armani із сезону-2004/05 із головної експозиції на задвірки клубного музею.

Сьогодні Бенфіку на "Стемфорд" виведе старий знайомий Челсі, але вже не рідня.