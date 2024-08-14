Моурінью: Ми б ніколи не виграли Лігу чемпіонів

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью вважає, що його нинішня команда не здатна виграти Лігу чемпіонів. Про це він розповів на пресконференції після вильоту з кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру. "Ми програли економічно, бо, вочевидь, Ліга чемпіонів є важливим фактором для клубу, і втратили можливість грати проти найкращих команд світу. Але ми ніколи не виграли б Лігу чемпіонів. І ми ніколи не потрапили б у фінал. Ніколи.

Проте ми потрапимо в Лігу Європи, а у Лізі Європи, якщо... Не хочу казати все інше. Вважаю за краще зупинитися на "якщо". Якщо ми зможемо чудово виступити в Лізі Європи. Якщо, якщо, якщо", — сказав Моруінью.

У третьому кваліфікаційному раунді команда "Особливого" за сумою двох матчів поступилася Ліллю (2:3). Фенербахче грав у більшості в овертаймах, але примудрився пропустити за кілька хвилин до серії пенальті.