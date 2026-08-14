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Колишня зірка Шахтаря повернеться в чемпіонат Бразилії

Олег Дідух — 14 серпня 2026, 15:20
Колишня зірка Шахтаря повернеться в чемпіонат Бразилії
Фред
Getty Images

Відомий бразильський півзахисник турецького Фенербахче Фред продовжить кар'єру в Атлетіко Мінейро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацію, сума трансферу складе 2 мільйони євро плюс 500 тисяч можливих бонусів. Сам Фред підпише з Атлетіко Мінейро контракт на 3,5 роки з опцією продовження ще на один сезон.

33-річний бразилець виступає за Фенербахче з літа 2023 року. З того часу сумарно провів 129 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 12 голами та 21 асистом.

Українським фанатам футболу Фред відомий виступами за донецький Шахтар з 2013 до 2018 року. "Гірники" продали хавбека в Манчестер Юнайтед за 59 мільйонів євро.

Раніше Фенербахче підписав Ромел Лукаку з Наполі за 6 мільйонів євро.

Атлетіко Мінейро Фенербахче Фред

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