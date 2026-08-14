Колишня зірка Шахтаря повернеться в чемпіонат Бразилії

Відомий бразильський півзахисник турецького Фенербахче Фред продовжить кар'єру в Атлетіко Мінейро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацію, сума трансферу складе 2 мільйони євро плюс 500 тисяч можливих бонусів. Сам Фред підпише з Атлетіко Мінейро контракт на 3,5 роки з опцією продовження ще на один сезон.

33-річний бразилець виступає за Фенербахче з літа 2023 року. З того часу сумарно провів 129 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 12 голами та 21 асистом.

Українським фанатам футболу Фред відомий виступами за донецький Шахтар з 2013 до 2018 року. "Гірники" продали хавбека в Манчестер Юнайтед за 59 мільйонів євро.

Раніше Фенербахче підписав Ромел Лукаку з Наполі за 6 мільйонів євро.