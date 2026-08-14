Колишня зірка Шахтаря став гравцем Атлетіко Мінейро

Бразильський півзахисник Фред став гравцем Атлетіко Мінейро.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони уклали контракт до кінця 2029 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що сума трансферу складе 2 мільйони євро плюс 500 тисяч можливих бонусів.

Попереднім клубом 33-річного бразильця був Фенербахче, який він залишив на правах вільного агента.

Українським фанатам футболу Фред відомий виступами за донецький Шахтар з 2013 до 2018 року. "Гірники" продали хавбека в Манчестер Юнайтед за 59 мільйонів євро.

Раніше Фенербахче підписав Ромел Лукаку з Наполі за 6 мільйонів євро.