Фенербахче підписав учасника ЧС-2026 із Ніцци за 12 млн євро
Турецький Фенербахче оголосив про трансфер центрального захисника Коджо Пепра Оппонга з французької Ніцци.
Про це повідомив офіційний сайт "жовтих канарок".
22-річний ганський футболіст підписав із турецьким клубом чотирирічний контракт. За трансфер захисника Фенербахче заплатить 12 мільйонів євро, а Ніцца також отримає 10% від суми майбутнього продажу гравця.
Перед підписанням угоди Оппонг успішно пройшов медичний огляд у Стамбулі. Офіційна презентація новачка відбудеться 29 серпня на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу".
Оппонг приєднався до Ніцци лише влітку 2025 року. Французький клуб придбав його у шведського Норчепінга за 2,68 мільйона євро.
У минулому сезоні захисник провів 43 матчі за Ніццу в усіх турнірах та забив один гол.
Улітку 2026 року Оппонг дебютував на чемпіонаті світу, де зіграв два матчі у складі збірної Гани.
Раніше повідомлялося, що трансфер нідерландського центрального захисника Фенербахче Джейдена Остерволде в Рому зірвався в останній момент.