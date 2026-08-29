Фенербахче підписав учасника ЧС-2026 із Ніцци за 12 млн євро

Турецький Фенербахче оголосив про трансфер центрального захисника Коджо Пепра Оппонга з французької Ніцци.

Про це повідомив офіційний сайт "жовтих канарок".

22-річний ганський футболіст підписав із турецьким клубом чотирирічний контракт. За трансфер захисника Фенербахче заплатить 12 мільйонів євро, а Ніцца також отримає 10% від суми майбутнього продажу гравця.

Перед підписанням угоди Оппонг успішно пройшов медичний огляд у Стамбулі. Офіційна презентація новачка відбудеться 29 серпня на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу".

Transfer Bilgilendirmesi



Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır.



Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong’un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde… pic.twitter.com/g3fl8CTUDT — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 28, 2026

Оппонг приєднався до Ніцци лише влітку 2025 року. Французький клуб придбав його у шведського Норчепінга за 2,68 мільйона євро.

У минулому сезоні захисник провів 43 матчі за Ніццу в усіх турнірах та забив один гол.

Улітку 2026 року Оппонг дебютував на чемпіонаті світу, де зіграв два матчі у складі збірної Гани.

Раніше повідомлялося, що трансфер нідерландського центрального захисника Фенербахче Джейдена Остерволде в Рому зірвався в останній момент.