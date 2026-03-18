Без двох лідерів: збірна Швеції оголосила заявку на протистояння з Україною у відборі на ЧС-2026

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер оприлюднив список футболістів, яких вирішив викликати на матчі плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Про це повідомила асоціація футболу Швеції.

До основної заявки потрапили 26 футболістів. У ній не знайшлось місця форварду Ліверпуля Александеру Ісаку та вінгер Тоттенгема Деяну Кулушевськи, які не встигли відновитись від пошкоджень.

Склад збірної Швеції

Воротарі : Мелькер Ельборг (Сандерленд), Крістоффер Нордфельдт (АІК), Ноель Тернквіст (Комо).

: Габріель Гудмундссон (Лідс), Ісак Гін (Аталанта), Герман Йоханссон (Даллас), Віктор Ліндельоф (Астон Вілла), Густаф Лагербільке (Брага), Карл Старфельт (Сельта), Елліот Струд (М'єльбю), Даніель Свенссон (Боруссія Дортмунд).

: Габріель Гудмундссон (Лідс), Ісак Гін (Аталанта), Герман Йоханссон (Даллас), Віктор Ліндельоф (Астон Вілла), Густаф Лагербільке (Брага), Карл Старфельт (Сельта), Елліот Струд (М'єльбю), Даніель Свенссон (Боруссія Дортмунд). Півзахисники та нападники: Таа Алі (Мальме), Ясін Аярі (Брайтон), Руні Бардагжі (Барселона), Лукас Бергваль (Тоттенгем), Ентоні Еланга (Ньюкасл), Віктор Дьокереш (Арсенал), Єспер Карлстрьом (Удінезе), Гуго Ларссон (Айнтрахт), Густав Лундгрен (ГАІС), Густаф Нільссон (Брюгге), Беньямін Нюгрен (Селтік), Ерік Сміт (Санкт-Паулі), Маттіас Сванберг (Вольфсбург), Бесфорт Зенелі (Юніон Сент-Жиллуаз), Вілліот Сведберг (Сельта).

Зазначимо, що Україна та Швеція зіграють між собою 26 березня. Для виходу на ЧС-2026 треба буде перемагати в очному протистояння, після чого здолати переможця пари Польща – Албанія.

Нагадаємо, шо напередодні Сергій Ребров також оголосив заявку на майбутню гру. Вже згодом з неї через травму вибув Максим Таловєров.