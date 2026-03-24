Вінгер Барселони поділився очікуваннями від матчу Україна – Швеція у відборі на ЧС-2026

Футболіст каталонської Барселони Руні Барджі висловився про поєдинок раунду плейоф кваліфікації ЧС-2026, у якому його збірна гратиме проти України.

Його слова передає Sweden Herald.

Швед заявив, що дуже хоче поїхати на світову першість. Він готовий віддати всі сили задля перемоги й оцінив рівень команди Сергія Реброва.

"Якщо потрібно, я буду у воротах. Без проблем. Я надзвичайно схвильований. Здається, що всі схвильовані. Чи вважаю я матч проти України найважливішим у своїй кар'єрі? Не знаю. Хоча я зіграв багато важливих ігор. Для мене це, очевидно, теж дуже важливий поєдинок. Я вдячний за те, що ми отримали шанс кваліфікуватися на чемпіонат світу. Я вже досить давно чекаю на зустріч зі збірної України. У нас є ідеї, але ми не мали часу їх досконало потренувати. Нам доведеться зіграти важливий матч. Це нормально. Україна – це непоганий суперник. Ми поважаємо цю команду, проте віримо в себе", – розповів Барджі.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні шведський вінгер провів 22 матчі у складі Барселони. У них він записав собі в актив два голи та чотири результативні передачі.

Поєдинок Україна – Швеція відбудеться 26 березня. Для виходу на ЧС-2026 треба перемагати в ньому, після чого здолати переможця пари Польща – Албанія.

