Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Моурінью відмовився очолити збірну Португалії перед ЧС-2026

Олександр Булава — 28 вересня 2026, 20:06
Моурінью відмовився очолити збірну Португалії перед ЧС-2026
Жозе Моурінью
Getty Images

Головний тренер Реала Жозе Моурінью відхилив пропозицію очолити збірну Португалії перед чемпіонатом світу 2026 року.

Про це повідомляє AS.

Федерація футболу Португалії хотіла бачити "Особливого" замість Роберто Мартінеса.

Моурінью провів переговори з федерацією, однак паралельно отримав пропозицію від президента Реала Флорентіно Переса повернутися до мадридського клубу. Португалець погодився на неї.

Моурінью вже працював у Реалі з 2010-го до 2013 року та здобув із командою три трофеї. Загалом за тренерську кар'єру він виграв 26 титулів і став єдиним наставником, який перемагав у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Нагадаємо, Мартінес покинув збірну Португалії після поразки в 1/8 фіналу ЧС-2026. Його заміною став 71-річний португальський фахівець Жорже Жезус.

Збірна Португалії з футболу Жозе Моурінью

Збірна Португалії з футболу

Це було моє рішення: тренер збірної Португалії – про невихід Роналду на поле в матчі проти Норвегії
Роналду вперше за 18 років провів на лаві запасних повний офіційний матч збірної Португалії
Жезуш розповів, чи націлився на перемогу з Португалією у Лізі націй
Заб'є один чи два голи, і тоді я його одразу заберу з поля: Жезуш – про ігровий тонус Роналду
Роналду назвав умову, за якої піде зі збірної Португалії

Останні новини