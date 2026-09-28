Моурінью відмовився очолити збірну Португалії перед ЧС-2026

Головний тренер Реала Жозе Моурінью відхилив пропозицію очолити збірну Португалії перед чемпіонатом світу 2026 року.

Про це повідомляє AS.

Федерація футболу Португалії хотіла бачити "Особливого" замість Роберто Мартінеса.

Моурінью провів переговори з федерацією, однак паралельно отримав пропозицію від президента Реала Флорентіно Переса повернутися до мадридського клубу. Португалець погодився на неї.

Моурінью вже працював у Реалі з 2010-го до 2013 року та здобув із командою три трофеї. Загалом за тренерську кар'єру він виграв 26 титулів і став єдиним наставником, який перемагав у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Нагадаємо, Мартінес покинув збірну Португалії після поразки в 1/8 фіналу ЧС-2026. Його заміною став 71-річний португальський фахівець Жорже Жезус.