Недостатньо просто добре грати, – Моурінью незадоволений поразкою Бенфіки від Ювентуса

Катерина Лисянська — 22 січня 2026, 09:46
slbenfica.pt

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью розкритикував гру своєї команди в завершальній фазі атаки після поразки від Ювентуса у 7-му турі Ліги чемпіонів.

Слова тренера надає A Bola.

"Я сидів на лаві з нюхом людини, яка провела 1250 матчів на тренерській лаві, і говорив колегам: "За такого розвитку подій, якщо ми не заб'ємо, то зрештою пропустимо"", поділився наставник.

Тренер підкреслив, що команда домінувала на полі, але безрезультатність у фінальній стадії атаки звела всі зусилля нанівець.

"Нам просто потрібно забивати. Граючи так, як ми грали, створюючи моменти, як ми створювали, домінуючи, як ми домінували... Ми повинні забивати й перемагати. Коли ти не забиваєш, ти відчиняєш двері для того, щоб пропустити", – наголосив Моурінью.

Ювентус здолав Бенфіку із рахунком 2:0. Наразі команда із 6 очками йде 25-ю у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що зовсім втратили шанси на вихід до плейоф Кайрат, Айнтрахт, Славія та Вільярреал, які навіть у випадку перемог у заключному турі не зможуть гарантувати собі участь у наступному раунді турніру.

