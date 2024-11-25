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Моурінью прокоментував чутки про переговори з Роналду

Олег Дідух — 25 листопада 2024, 16:37
Моурінью прокоментував чутки про переговори з Роналду
Жозе Моурінью
ФК Фенербахче

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував чутки про те, що він запрошував до стамбульського клубу форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Португальського фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Новини про Кріштіану Роналду в Фенербахче сміхотворні. Кріштіану може приїхати в Стамбул перекусити, бо місто знаходиться на півдорозі між Саудівською Аравією та Португалією. Можливо, він проїди зустрітися зі своїм старим другом Жозе, ми могли би повечеряти в моєму готелі", – заявив Моурінью.

Нагадаємо, два португальці працювали разом у мадридському Реалі в 2010 – 2013 роках.

Раніше повідомлялося про те, що Роналду може перейти з Аль-Насра в інший клуб із Саудівської Аравії – Аль-Хіляль. Контракт 39-річного нападника розрахований до літа 2025 року.

У поточному сезоні на його рахунку 10 голів і 3 асисти в 15 матчах у всіх турнірах.

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