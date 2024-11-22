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Моурінью запросив Роналду в Фенербахче

Олег Дідух — 22 листопада 2024, 13:27
Моурінью запросив Роналду в Фенербахче
Кріштіану Роналду
Getty Images

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью запросив свого співвітчизника Кріштіану Роналду в свій клуб.

Про це повідомляє Fotomac.

За їхньою інформацією, наставник стамбульського клубу нещодавно особисто зателефонував форварду Аль-Насра і сказав йому: "Ти щасливий там? Кажуть, що ти хочеш піти. Якщо підеш, то чи не хотів би ти перейти у Фенербахче?". Як відповів Роналду на пропозицію Моурінью, не відомо.

Нагадаємо, два португальці працювали разом у мадридському Реалі в 2010 – 2013 роках.

Раніше повідомлялося про те, що Роналду може перейти з Аль-Насра в інший клуб із Саудівської Аравії – Аль-Хіляль. Контракт 39-річного нападника розрахований до літа 2025 року.

У поточному сезоні на його рахунку 10 голів і 3 асисти в 15 матчах у всіх турнірах.

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