Моурінью запросив Роналду в Фенербахче

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью запросив свого співвітчизника Кріштіану Роналду в свій клуб.

Про це повідомляє Fotomac.

За їхньою інформацією, наставник стамбульського клубу нещодавно особисто зателефонував форварду Аль-Насра і сказав йому: "Ти щасливий там? Кажуть, що ти хочеш піти. Якщо підеш, то чи не хотів би ти перейти у Фенербахче?". Як відповів Роналду на пропозицію Моурінью, не відомо.

Нагадаємо, два португальці працювали разом у мадридському Реалі в 2010 – 2013 роках.

Раніше повідомлялося про те, що Роналду може перейти з Аль-Насра в інший клуб із Саудівської Аравії – Аль-Хіляль. Контракт 39-річного нападника розрахований до літа 2025 року.

У поточному сезоні на його рахунку 10 голів і 3 асисти в 15 матчах у всіх турнірах.