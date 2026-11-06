Роналду приписали звільнення пілотеси через ревнощі Джорджини: у справі фігурує компенсація у 100 млн доларів

Зірковий нападник Кріштіану Роналду опинився в центрі гучних чуток, пов'язаних із його приватним життям.

У мережі поширили інформацію про нібито звільнення жінки-пілота Софії Венс, яка, за повідомленнями, працювала на приватному літаку португальської зірки.

За непідтвердженими твердженнями, дружина футболіста Джорджина Родрігес нібито була незадоволена близьким спілкуванням чоловіка з пілоткою та попросила його припинити співпрацю з нею.

Після цього Роналду начебто в односторонньому порядку розірвав трудовий контракт із Софією Венс.

Cristiano Ronaldo’nun, özel jetinin pilotu Sophia Vance’in işine son verdiği öne sürüldü. Kararın, Ronaldo’nun eşi Georgina Rodríguez’in pilotu kıskanması ve aralarındaki yakınlıktan rahatsızlık duyması nedeniyle alındığı iddia edildi. Ronaldo’nun pilotuna yılda 2 milyon dolar maaş ödediği, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi üzerine 100 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldığı da öne sürüldü. — XpressTR (@XpressTR) November 3, 2026

Окрему увагу привернули фінансові деталі цієї історії. За поширеною інформацією, річна зарплата пілотки могла становити два мільйони доларів. Водночас у повідомленнях стверджується, що після розірвання контракту Роналду нібито довелося виплатити їй компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів.

Втім, усі ці дані залишаються непідтвердженими. Сам Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес поки не коментували інформацію, яка з'явилася в соціальних мережах і низці медіа.

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Нагадаємо, 11 серпня Роналду та Джорджина офіційно стали чоловіком і дружиною. Вони одружилися на приватній цивільній церемонії у власному будинку в Кашкайші, Португалія.

Напередодні відомий журнал показав та розказав, як проходило весілля зіркового футболіста.