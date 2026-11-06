Роналду приписали звільнення пілотеси через ревнощі Джорджини: у справі фігурує компенсація у 100 млн доларів
Зірковий нападник Кріштіану Роналду опинився в центрі гучних чуток, пов'язаних із його приватним життям.
У мережі поширили інформацію про нібито звільнення жінки-пілота Софії Венс, яка, за повідомленнями, працювала на приватному літаку португальської зірки.
За непідтвердженими твердженнями, дружина футболіста Джорджина Родрігес нібито була незадоволена близьким спілкуванням чоловіка з пілоткою та попросила його припинити співпрацю з нею.
Після цього Роналду начебто в односторонньому порядку розірвав трудовий контракт із Софією Венс.
Окрему увагу привернули фінансові деталі цієї історії. За поширеною інформацією, річна зарплата пілотки могла становити два мільйони доларів. Водночас у повідомленнях стверджується, що після розірвання контракту Роналду нібито довелося виплатити їй компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів.
Втім, усі ці дані залишаються непідтвердженими. Сам Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес поки не коментували інформацію, яка з'явилася в соціальних мережах і низці медіа.
Нагадаємо, 11 серпня Роналду та Джорджина офіційно стали чоловіком і дружиною. Вони одружилися на приватній цивільній церемонії у власному будинку в Кашкайші, Португалія.
Напередодні відомий журнал показав та розказав, як проходило весілля зіркового футболіста.