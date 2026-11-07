Дружина Роналду похизувалася новим позашляховиком за 250 тисяч фунтів: фанати побачили в її відео дещо інше

Дружина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес продемонструвала нове дороге придбання. Модель поповнила свій гараж розкішним автомобілем Ленд Ровер, вартість якого, за повідомленнями ЗМІ, становить близько 250 тисяч фунтів стерлінгів.

Аргентинка опублікувала в Instagram відео, на якому до її розкішного маєтку під'їжджає вантажівка з новеньким позашляховиком. Джорджина зустріла доставку, сіла за кермо та показала персоналізований номерний знак, який лежав на панелі приладів.

"Коли доставка прибуває до твого дому", – підписала ролик обраниця португальського футболіста.

Відео зібрало чимало коментарів від підписників, які вітали її з покупкою та захоплювалися автомобілем.

Втім, значна частина аудиторії звернула увагу зовсім не на нову машину. Користувачі соцмереж вирішили, що Джорджина хизувалася не стільки позашляховиком, скільки власною зовнішністю та ефектною появою у кадрі в коротких шортах.

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До слова, автомобільний парк родини Роналду й без того вражає розкішшю. Колекцію португальця оцінюють приблизно у 100 мільйонів фунтів, а однією з її головних перлин є Бугатті Сентодьєчі вартістю близько 12,5 мільйона фунтів.

Раніше повідомлялося, що Джорджина через ревнощі змусила Кріштіану звільнити особистого пілота.