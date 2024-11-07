Роналду може змінити клуб в Саудівській Аравії

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду може змінити клуб.

Про це повідомляє Sport.es.

П'ятиразового володаря Золотого м'яча хоче підписати Аль-Хіляль, який бачить у ньому заміну Неймару. З бразильцем вже взимку можуть розірвати угоду.

Зазначається, що керівництво клубу вражене формою португальця – нападник у свої 39 років уже забив 8 голів в 11 матчах, а бразилець більшу частину своєї кар'єри у саудівському клубі проводить в лазареті.

Попри те, що Аль-Хіляль зацікавлений у трансфері Роналду, паралельно буде працювати над іншими варіантами заміни Неймара.

Напередодні клуб підтвердив факт отримання бразильським форвардом травми. Йдеться про розтягнення підколінного сухожилля. За прогнозами лікарів, відновлення триватиме 4-6 тижнів.