Роналду може змінити клуб в Саудівській Аравії
Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду може змінити клуб.
Про це повідомляє Sport.es.
П'ятиразового володаря Золотого м'яча хоче підписати Аль-Хіляль, який бачить у ньому заміну Неймару. З бразильцем вже взимку можуть розірвати угоду.
Зазначається, що керівництво клубу вражене формою португальця – нападник у свої 39 років уже забив 8 голів в 11 матчах, а бразилець більшу частину своєї кар'єри у саудівському клубі проводить в лазареті.
Попри те, що Аль-Хіляль зацікавлений у трансфері Роналду, паралельно буде працювати над іншими варіантами заміни Неймара.
Напередодні клуб підтвердив факт отримання бразильським форвардом травми. Йдеться про розтягнення підколінного сухожилля. За прогнозами лікарів, відновлення триватиме 4-6 тижнів.