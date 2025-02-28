На кону символічна сума: Моурінью подав позов до суду на Галатасарай

Жозе Моурінью подав позов проти Галатасарая після того, як клуб звинуватив його в расистських висловлюваннях.

Про це пише BBC.

"Особливий" подає через адвокатів Фенербахче позов на суму 1 907 000 (41 тисяча фунтів) турецьких лір проти Галатасарая "через напад на особисті права" португальського тренера.

Сума, яка становить близько 41 000 фунтів стерлінгів, є символічною, оскільки 1907 рік – це рік заснування спортивного клубу Фенербахче.

Нагадаємо, 24 лютого відбувся матч турецької Суперліги між цими клубами. Після гри Галатасарай звинуватив Моурінью в прояві расизму. Федерація футболу Туреччини після розгляду скарги дискваліфікувала фахівця на чотири матчі.