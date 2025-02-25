Все через суддів: Галатасарай звинуватив Моурінью у прояві расизму

У Туреччині спалахнув скандал, у якому Галатасарай звинуватив головного тренера Фенербахче Жозе Моурінью в прояві расизму.

Своє звинувачення "леви" опублікували на клубному сайті.

Заява Галатасарая з'явилася після вчорашнього стамбульського дербі цих двох команд, яке завершилося нульовою нічиєю.

"Від початку виконання своїх управлінських обов'язків у Туреччині тренер Фенербахче Жозе Моурінью постійно виступає з принизливими заявами на адресу турецького народу. Сьогодні його висловлювання вийшли за рамки просто аморальних коментарів і переросли в однозначно антигуманну риторику. Цим офіційно заявляємо про намір порушити кримінальну справу за фактом расистських висловлювань Жозе Моурінью і, відповідно, подати офіційні скарги до УЄФА та ФІФА. Крім того, ми будемо уважно стежити за позицією, яку зайняв Фенербахче – організація, що сповідує "зразкові моральні цінності" – у відповідь на ганебну поведінку свого тренера", – йдеться у заяві клубу.

📌 Club Statement from Galatasaray SK



Since the commencement of his managerial duties in Türkiye, Fenerbahçe manager Jose Mourinho has persistently issued derogatory statements directed towards the Turkish people. Today, his discourse has escalated beyond merely immoral comments… pic.twitter.com/NRLsk9F4kT — Galatasaray EN (@Galatasaray) February 24, 2025

Дербі Галатасарая та Фенербахче обслуговував словенський арбітр Славко Вінчич. Це призначення відбулося після постійних скарг Моурінью на турецьких суддів.

Після матчу 62-річний португалець жалівся на поведінку лави запасних суперника. При цьому він відзначив роботу Вінчича. "Особливий" сказав, що гра була б катастрофою, якби її обслуговував турецький арбітр.

В разі перемоги Фенербахче міг скоротити відставання від Галатасарая до трьох очок. Але різниця між двома лідерами турецької Суперліги не змінилася – вона залишилася на позначці 6 балів.

Нагадаємо, що кілька днів тому Арсеній Батагов та Олександр Зубков оформили по асисту, чим допомогли Трабзонспору перемогти в матчі чемпіонату Туреччини.