Ексзірка збірної Туреччини очолив Фенербахче

Емре Белезоглу призначений на посаду головного тренера Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Термін дії контракту не розголошується. На посаді головного тренера Фенербахче Емре замінив Ісмаїла Картала, який покинув свою посаду наприкінці жовтня. Після цього протягом тижня обов'язки наставника команди тимчасово виконував Дірк Кюйт.

Це вже п'ятий прихід Белезоглу в Фенербахче. Раніше він виступав за клуб у якості гравця в 2008 – 2012, 2013 – 2015 і 2019-2020 роках, а також працював спортивним директором і тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера в 2020-2021 роках. Також Емре очолював Башакшехір, Акнарагюджю, Антальяспор і Касимпашу.

Зазначимо, що до призначення Белезоглу на посаду головного тренера Фенербахче турецькі ЗМІ приписували інтерес до нього київському Динамо.