Ексзірка Ліверпуля став виконувачем обов'язків головного тренера Фенербахче

Ісмаїл Картал залишив посаду головного тренера Фенербахче.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

Фахівець сам подав у відставку. Керівництво "жовтих канарок" задовольнило його прохання.

Виконувачем обов'язків головного тренера призначили Дірка Кюйта. 46-річний нідерландець до цього був асистентом у штабі турецького фахівця.

Зазначимо, що Ісмаїл Картал очолив Фенербахче в червні. Це був його четвертий прихід на посаду наставника стамбульського клубу.

Спеціаліст уже подавав у відставку після матчу першого туру Ліги чемпіонів проти Роми (1:1). Тоді президент Фенербахче її відхилив.

Перший поєдинок під керівництвом Кюйта команда проведе проти Гезтепе. Гра відбудеться 31 жовтня та розпочнеться о 18:00 за київським часом.