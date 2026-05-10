Це лише припущення: Моурінью прокоментував чутки про перехід до Реала

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью спростував інформацію щодо ведення переговорів про своє можливе повернення до мадридського Реала.

Про це він розповів під час пресконференції телеканалі AS.

Наставник лісабонського клубу наголосив, що у футболі рішення про переходи часто приймають саме організації, а не окремі особистості. За словами Моурінью, наразі він свідомо уникає обговорення мадридського клубу, оскільки не мав жодних офіційних контактів із президентом Флорентіно Пересом чи іншими представниками керівництва іспанського гранда.

"Усі продовжують говорити про Реал, а я, чесно кажучи, уникаю цієї теми. Я не мав жодного контакту з президентом чи будь-ким із керівництва клубу. Наприкінці сезону я ні з ким не спілкуюся.

Я не мав жодного контакту з Реалом і не матиму до завершення останнього матчу чемпіонату Португалії проти Ешторіла. Після цього буде тиждень, коли я зможу говорити з ким вважатиму за потрібне. Розмови про вимоги та зустрічі – це лише припущення", – сказав Моурінью.

Варто зазначити, що Жозе Моурінью був тренером Реал Мадрид з 2010 по 2013 рік.

Нагадаємо, що інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Моурінью веде перемовини з Реалом. На тлі цих чуток Бенфіка шукала тренера в АПЛ.