Бенфіка Трубіна та Судакова врятувалася від поразки Порту в 25 турі португальської Прімейри

У неділю, 8 березня, відбувся центральний матч 25 туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова вдома зіграла внічию з Порту.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

"Орли" провалили першу половину зустрічі, пропустивши двічі, однак у другому таймі змогли врятуватися від поразки завдяки голам Шельдерупа та Баррейро, який вигриз нічию за хвилину до завершення основного часу.

Зазначимо, що Трубін отримав посередню оцінку від SofaScore (6,8). Водночас Судаков весь матч провів на лаві запасних.

Чемпіонат Португалії з футболу

25-й тур

Бенфіка – Порту 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Фрогольдт, 0:2 – 40 Петушевський, 1:2 – 69 Шельдеруп, 2:2 – 89 Баррейро

Напередодні головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров висловився про ігрову практику півзахисника Бенфіки Георгія Судакова та меншою мірою про центрбека ПСЖ Іллі Забарного.