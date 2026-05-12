Бенфіка із Трубіним розписала мирову із Брагою у 33 турі Ліги Португалїі: відома оцінка українця

У понеділок, 11 травня, відбувся матч 33-го туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка вдома поділила очки із Брагою.

"Орли" могли б відзначитися швидким забитим м'ячем, але гол Івановича на 4-й хвилині скасували через офсайд. Рахунок зміг відкрити Рафа Сілва на початку другого тайму, але португальські "каноніри" відповіли вже через дві хвилини м'ячем Пау Віктора.

Здавалося, що перемогу гостям приніс французький півзахисник Горбі, забивши на 88-й хвилині, але Павлідіс під завісу матчу реалізував пенальті, поставивши крапку у цьому протистоянні.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін захищав ворота весь матч та отримав від аналітичного порталу Sofascore найгіршу оцінку серед своїх одноклубників – 6.0. Його колишній одноклубник із донецького Шахтаря Георгій Судаков провів весь матч на лаві запасних.

Чемпіонат Португалії з футболу – Прімейр-ліга

33 тур, 11 травня

Бенфіка – Брага 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Рафа, 1:1 – 48 Віктор, 1:2 – 88 Горбі, 2:2 – 90+5 Павлідіс (пенальті)

Після цього матчу підопічні Жозе Моурінью посіли третє місце у турнірній таблиці. Якщо команда на ньому залишиться, вона не зможе виступати у Лізі чемпіонів.

Для того щоб піднятися на другу сходинку, "орлам" потрібно виграти наступний матч проти Ешторіла (який відбудеться 17 травня о 19:00 за київським часом), а – Спортінгу програти гру проти Жил Вісенте (цей поєдинок теж пройде 17 травня о 19:00 за київським часом).

Нагадаємо, Бенфіка вже не бореться за чемпіонство, оскільки його вже достроково оформив Порту. Раніше "орли" поділили очки із Фамаліканом у 32-турі Прімейр-ліги.