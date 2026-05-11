Бенфіка – Брага. Де та коли дивитися матч 33 туру Прімейри

У понеділок, 11 травня, на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні відбудеться матч 33 туру португальської Прімейри, в якому місцева Бенфіка прийматиме Брага.

Відеотрансляцію лісабонського дербі можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 3" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:15 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є Бенфіка, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,42. Нічия – 5,00. Виграш Браги – 6,66.

Востаннє команди грали між собою 7 січня. Тоді "орли" поступилися із рахунком 1:3 у півфіналі Кубку ліги.

Зазначимо, що наразі Бенфіка посідає другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, а Брага – четверту. Вони мають у своєму активі 76 і 57 очок відповідно.

