Бенфіка – Брага: прогноз букмекерів на центральний матч 33 туру Прімейра-ліги

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 33 туру португальської Прімейра-ліги сезону-2025/26, в якому Бенфіка вдома прийматиме Брагу.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,42. Нічия – 5,00. Виграш гостей – 6,66.

Поєдинок відбудеться 11 травня на "Ештадіу да Луж". Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 7 січня. Тоді "орли" поступились із рахунком 1:3 у півфіналі Кубку ліги.

Зазначимо, що наразі Бенфіка посідає другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, а Брага – четверту. Вони мають у своєму активі 76 і 57 очок відповідно.

