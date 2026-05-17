Бенфіка із Трубіним впевнено перемогла Ешторіл у 34 турі Ліги Португалії, але втратила шанси зіграти у Лізі чемпіонів

У суботу, 16 травня, відбувся матч 34-го туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка на "Ештадіу Антоніу Коїмбра да Мота" впевнено розгромила Ешторіл.

"Орли" забили усі свої три голи ще на початку першого тайму. Першим відзначився Ріос на 7-й хвилині. Ба із Рафою Сілвою збільшили перевагу вже через 8 хвилин, тим самим, вирішивши результат матчу ще в першій двадцятихвилинці.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін захищав ворота весь матч та отримав від статистичного порталу Sofascore оцінку 7.2. За гру він зробив 5 сейвів.

Його колишній одноклубник із донецького Шахтаря Георгій Судаков провів весь матч на лаві запасних. Для Георгія це вже шоста поспіль гра, у якій він не виходив на поле.

Чемпіонат Португалії – Прімейр-ліга

34 тур, 16 травня

Ешторіл – Бенфіка 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 7 Ріос, 0:2 – 15 Ба, 0:3 – 16 Рафа Сілва, 1:3 – 90+1 Пейшінью

Хоч підопічні Жозе Моурінью й здобули звитягу над Ешторілом, але за станом у турнірній таблиці втратили шанси грати у Лізі чемпіонів наступного сезону, оскільки їх прямий конкурент за друге місце – Спортинг вже здобув у 34-му турі Прімейр-ліги перемогу 2:0 над Жил Вісенте. "Орли" почнуть наступну кампанію з кваліфікації на Лігу Європи.

Нагадаємо, що у 33-му турі чемпіонату Португалії Бенфіка вдома поділила очки із Брагою.