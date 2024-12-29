Гаряча колишня футболіста Динамо презентувала себе в соцмережах в якості новорічного подарунка
Ірина Морозюк, колишня дружина гравця київського Динамо Миколи Морозюка, знову привернула увагу до себе у соцмережах.
Після скандального відео з ванної, яке вона поділила в Instagram, на якому танцювала в рушнику, Ірина не перестає шокувати своїх підписників.
Цього разу вона опублікувала новорічне відео, де з’явилася в розкішній червоній сукні в якості подарунку.
Нагадаємо, у лютому Ірина та Микола офіційно розірвали стосунки після багатьох років спільного життя. Зараз пара підтримує суто дружні стосунки.
У 2023 році футболіст завершив професійну кар'єру. З того часу Морозюк грає в українській медіафутбольній лізі.