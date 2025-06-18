Колишній захисник Динамо оцінив виступи зірок українського футболу у сезоні-2024/25

Колишній футболіст Динамо Микола Морозюк поділився власною оцінкою гри провідних українських гравців у сезоні 2024/25.

У його списку опинилися як представники національної збірної, так і зірки європейських клубів.

Найвищі оцінки (10 з 10) отримали лише захисник Борнмута Ілля Забарний та вінгер Динамо Андрій Ярмоленко.

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Хавбек "біло-синіх" Микола Шапаренко та форвард Роми Артем Довбик були оцінені у 7,5 балів. "Сімку" отримали представники Ла Ліги Андрій Лунін та Віктор Циганков.

Натомість найгіршу оцінку за свій виступ у сезоні отримав фулбек Арсеналу Олександр Зінченко. Лідер збірної України з футболу отримав тільки 5 балів з 10.

Нагадаємо, напередодні у Канаді закінчився товариський футбольний турнір Canadian Shield. Збірна України після поразки від Канади (2:4) обіграла Нову Зеландію (2:1) і закінчила турнір на третьому місці.