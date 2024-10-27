Морозюк: Шахтар буде більш агресивним за Динамо
Колишній гравець збірної України Микола Морозюк поділився своїми очікуваннями від центрального матчу 11 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.
Ексфутболіста цитує Український футбол.
"Я б хотів побачити якісну гру у виконанні обох команд. Шахтар буде більш агресивним через відставання, Динамо, може, зіграє на результат.
Зараз дуже впливає ефект накопиченої втоми. Влітку наші в Європі виглядали свіжішими. Це дуже важко, особливо в час війни. Я не уявляю, як постійно перебувати в транзитному режимі, при цьому здобуваючи результат.
Для мене зараз Динамо більш збалансоване і показує цілісніший малюнок гри. Не завжди він стабільний, але нема якихось провалів. Шахтар має не найкращу динаміку. Зараз нема великої різниці між обома командами", – заявив Морозюк.
Зустріч відбудеться 27 жовтня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.