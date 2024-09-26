Морозюк: Шахтарю буде в цьому сезоні дуже важко, бо Динамо є яскравим фаворитом

Колишній український футболіст Динамо Микола Морозюк дав прогноз на боротьбу за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25 та заявив, що кияни є яскравими фаворитами.

Його слова передає "Львівич".

"Будемо сподіватися, що наші клуби виступлять якнайкраще. Зараз мене, наприклад, дуже радує Динамо. Коли мені не подобається, я про це говорю. Зараз я дуже здивований, це для мене сюрприз.

Коли я останні матчі дивився, я кайфував. Тому сподіваюся, що з допомогою цих єврокубкових ігор Динамо ще вийде, і молоді гравці вийдуть ще на новий рівень і стануть набагато сильнішими. Тому думаю, що Шахтарю буде в цьому сезоні дуже важко. Так, це тільки початок, але, як на мене, Динамо є яскравим фаворитом", – сказав Морозюк.