Морозюк: Російський народ – це маса якихось дикарів

Колишній український футболіст Микола Морозюк розповів про своє ставлення до російських футболістів та заявив, що російський народ – це маса якихось дикарів.

Про це він розказав для YouTube-каналу "Львівич".

"Це для мене не країна, це зброд якийсь. Чесно, в мене були різні емоції. Я взагалі не можу зрозуміти, що це за народ. Якщо взяти в загальному, це маса якихось дикарів. Я просто знаю, тому що ті люди, які мені писали, – це хворі люди. Реально це дуже небезпечні люди для сучасного світу. Але мені чомусь здається, світ не до кінця це розуміє – що саме виросло в цій ямі. У мене знайомих, до речі, взагалі немає. Одна людина, з якою я особисто знайомий (Євгеній Савін – прим.) , – ми з ним зараз не спілкуємося, але тільки після того, коли я зрозумів, чим дихає ця людина, що в неї в голові, її позиція, погляд на те, що відбувається в нашій країні – тоді я міг якось хоча б для початку сидіти розмовляти", – сказав Морозюк.

Нагадаємо, нещодавно ексфутболіст Динамо дав прогноз на боротьбу за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25 та заявив, що кияни є яскравими фаворитами.