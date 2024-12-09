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Монца поступилась Удінезе в 15 турі Серії А

Станіслав Лисак — 9 грудня 2024, 23:41
Монца поступилась Удінезе в 15 турі Серії А

Монца зазнала домашньої поразки від Удінезе в межах 15 туру італійської Серії А.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "бьянконері". Після цього поєдинку "зебри" піднялися на 9 сходинку турнірної таблиці, маючи 20 очок в активі.

Монца залишається на 19 позиції в чемпіонаті Італії, заробивши 10 залікових пунктів у чемпіонаті Італії.

Чемпіонат Італії – Серія А
15 тур, 9 грудня

Монца – Удінезе 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Лукка, 1:1 - 47 Кірьякопулос, 1:2 - 70 Бійол

Напередодні у центральному матчі туру Лаціо вдруге за останні кілька днів засмутив Наполі.

Монца Удінезе Чемпіонат Бразилії, Серія А

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